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Stadyum bölgesine yeni duble yol

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeni Stadyum bölgesine kazandırılacak yeni duble yolda asfalt çalışmaları başladı.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yeni Stadyuma ulaşımları rahatlatacak yeni bir duble yol çalışmasını daha tamamlıyor. Stadyum bölgesinde artan konutlar ve maç günleri araç yoğunluğunun artması dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi bölgeye yeni yollar kazandırırken, bin 320 metre uzunluğundaki yeni duble yolda da asfalt çalışmaları başladı. Orta refüjü, kaldırımları, yürüyüş alanları ile bölgede hayata geçirilen çalışma ile vatandaşlar rahat ulaşım imkanına kavuşacak.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, “Yeni Stadyum bölgesinde yeni bir duble yol çalışmasını daha hayata geçiriyoruz. Temel seriminin ardından bordür ve refüjlerimizi tamamladık, asfalt çalışmalarımızı başlattık. Bin 320 metrelik bölünmüş yol ile bölgeye duble yol rahatlığına kavuşturacağız. Kısa süre içerisinde çalışmalarımızı tamamlayacağız. Hayırlı olsun” dedi.

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