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Stadyum bölgesine yeni duble yol tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeni Stadyuma ulaşımları rahatlatacak duble yol çalışmaları tamamlandı.


Büyükşehir Belediyesi şehre yeni duble yollar kazandırmaya devam ediyor. Bölgede artan konutlar ve maç günleri yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçmek adına hayata geçirilen yeni duble yolun 3 bin 200 metre uzunluğa sahip olduğunu dile getiren YOLBAK Başkanı Haydar Akbulut, çalışmanın hayırlı olmasını diledi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, “Hamdolsun şehrimize yeni bir duble yol kazandırdık. Şehrimiz için çalışmalarımız devam ediyor. Stadyum bölgesine kazandırdığımız duble yol sayesinde vatandaşlarımız rahat ulaşıma kavuşmuş olacak. Bin 320 metre uzunluğundaki bölünmüş yol ile zaman zaman yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçeceğiz. Hayırlı olsun” dedi.

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