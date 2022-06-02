Stadyuma çıkan bulvara ‘yeşil-siyah' dokunuş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi yürütülen boyama çalışması çerçevesinde kentin en işlek caddelerinden biri olan Yeni Sakarya Stadyumu'na uzanan Adapazarı 15 Temmuz Caddesi'nin bordürleri şampiyon takımın renkleri yeşil ve siyaha boyandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından şehir genelinde yürütülen bordür boyama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Yeni Sakarya Stadı'na uzanan 15 Temmuz Bulvarı'ndaki boyama çalışmasında ise farklı renkler kullanıldı. Büyükşehir ekiplerince bulvar boyunca devam eden kaldırımlar şampiyon takım Sakaryaspor'un renkleri yeşil ve siyaha boyandı.

Şehrin renkleriyle süslenen alanlar bulvarda güzel bir görüntü oluşturdu. Büyükşehir'den yapılan açıklamada, “Şehrimizde yürüttüğümüz çalışmalara bir yenisini daha eklemiş olduk. Tüm Sakaryalıların ortak noktası olan Sakaryaspor'un simgesi olan renkler tüm kaldırımlara işlendi. Bu çalışmayla aynı zamanda görenlerin ilgisini çeken bir farklılık ortaya koymuş olduk. Yine farklı alanlarda, kent görünümüne güzellik katan farklı çalışmalarımız olacaktır. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.