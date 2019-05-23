STMF Mezuniyet Sergisi açıldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin (STMF) düzenlediği “2019 Yılı Mezuniyet Sergisi” açıldı.

SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde düzenlenen serginin açılışına Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, STMF Dekanı Prof. Kadiriye Didem Atiş, akademisyenler ile öğrenciler katıldı. Sergide, Seramik ve Cam, Resim, Geleneksel Türk Sanatları ve Görsel İletişim Tasarımı bölümlerinden öğrencilerin bitirme projeleri yer alıyor.