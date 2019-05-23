İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

STMF Mezuniyet Sergisi açıldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin (STMF) düzenlediği “2019 Yılı Mezuniyet Sergisi” açıldı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin (STMF) düzenlediği “2019 Yılı Mezuniyet Sergisi” açıldı.


SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde düzenlenen serginin açılışına Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, STMF Dekanı Prof. Kadiriye Didem Atiş, akademisyenler ile öğrenciler katıldı. Sergide, Seramik ve Cam, Resim, Geleneksel Türk Sanatları ve Görsel İletişim Tasarımı bölümlerinden öğrencilerin bitirme projeleri yer alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.