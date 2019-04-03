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STMF'de ‘Yüzeysel Tasarım' sergisi açıldı

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde(STMF) ‘Yüzeysel Tasarım’ sergisi açıldı.

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde(STMF) ‘Yüzeysel Tasarım' sergisi açıldı.


STMF Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı Kilim Ana Sanat Dalı yüksek lisans öğrencilerinin çalışmalarından oluşan karma serginin açılışı, 2 Nisan Salı günü SAÜ Mediko Sosyal Merkezinde yapıldı. Serginin açılışına STMF Dekanı Prof. Kadriye Didem Atiş, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı. Sergide Halı Kilim Ana Sanat Dalı yüksek lisans programında öğrenim gören öğrencilerden Ece Kutlu, Esat Yaldız, Betül Çıra, Nurşen Şen, Zeynep Aydemir, Seda Şirin, Hatice Kübra Çevik, Damla Oran, Rabia Akbıyık ve Yağmur İrem Topkaya'nın çalışmalarına yer verildi.

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