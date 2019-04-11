Stresini sev konulu konferans SAÜ'de düzenlendi

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen konferansa Psikolog Ahu Saha konuşmacı olarak katıldı. Saha, konferansta stresi, stresin belirtilerini, stres seviyesinin yükseldiğinin nasıl anlaşıldığını, stresli olunduğunda verilen tepkileri ve sağlıklı stres yöntemlerini anlattı.

Stresi canlının ruhsal ve bedensel olarak sınırlarının zorlanması olarak tanımlayan Saha, stresin yaşamın her alanında var olduğunu söyledi. Saha, “Stres uyarıcı ile ortaya çıkar. Sübjektiftir. Stres, bir hastalık değil, herkesin yaşamında ortaya çıkan bir durumdur. Yani stres insan organizmasının doğal bir tepkisidir” dedi.

Stresin belirtilerinin kişiye ve duruma göre farklılık gösterebileceğini belirten Saha, “Stresin iki çeşit belirtisi vardır; birincisi fiziksel belirtiler, ikincisi ise zihinsel belirtilerdir. Kalbin hızlı atması, avuç içlerinin terlemesi, kasların gerilmesi ve hızlı nefes alıp verilmesi fiziksel belirtilerdir. Zihinsel belirtiler ise olumsuz düşüncelerin artması, duygu durumunda dalgalanmalar oluşması, karar vermede güçlük, unutkanlık ve hatalarda artış görülmesidir” diye konuştu.

Konuşmasının devamında algılanan stres ölçeğinden bahseden Saha, karşılaşılan stres durumlarına ve bu stresin kişide hangi seviyede olduğuna yönelik bilgiler verdi. Stresi ölçen sorulardan da söz eden Saha, “Eğer bu soruların 6'sından azına ‘hayır' demişseniz, sağlıklı stres seviyesinin altındasınız. 8 ve daha fazlasına ‘evet' dediyseniz, stres seviyeniz sağlıklı stres seviyesinin üstündedir. Soruları şöyle sıralayabiliriz; Karar vermede zorlanırım. Kafam genelde çok karışıktır. Geleceğimi belirsiz olarak görüyorum. Hayatımı kontrol edemediğimi düşünüyorum. Yeteri kadar boş vaktim yok. Hayat benim için zamana karşı bir yarış gibidir. İşlerime konsantre olmakta zorlanıyorum. Kendime güven duyma ve özgüven konularında eksikliklerim var. En küçük olumsuzluklar dahi beni çok kaygılandırır. Özel hayatım iş hayatımı olumsuz etkileyebilir. Hayatımda krizler bunalımlar birbirini izliyor. Olumsuz duygularımı çimde saklarım. Sık sık baş ağrısı yaşarım. Genellikle kendimi yorgun hissederim. Uyumakta zorlanırım” şeklinde konuştu.

Stresin kabul edilmesi ve stresin sevilmesi için neler yapılması gerektiğini açıklayan Saha, “İlk olarak stresinizi analiz edin, sonrasında planlayın. Yani ‘bu durum benim için ne kadar önemli', ‘ne kadar acil' şeklinde. En son olarak da çözüme gidin. Yeterli zaman ve enerji ayırın, bakış açısı geliştirin, meditasyon yapın, elinizi yüzünüzü yıkayın, sağlıklı beslenin ve olumlu hayaller kurun” tavsiyelerinde bulundu.

Konferansın sonunda Psikolog Ahu Saha, katılımcıların sorularını cevapladı.