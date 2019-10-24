Suat Yalkın Caddesi'nde çalışmalar devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileme işlemleri başlatılan Alifuatpaşa Suat Yalkın Caddesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin paylaştığı müjdenin ardından proje hazırlanmış, ihalesi tamamlanmış ve ekipler çalışmalara başlamıştı. Altyapısı tamamlanan bin 300 metrelik güzergahta kaldırımlar yenileniyor, daha sonra ise bölgenin dokusuna uygun dekoratif aydınlatma sistemleri yapılacak. Asfalt çalışmalarıyla arter modern bir görünüme kavuşacak. Kısa zamanda tamamlanması öngörülen projede esnaf ve vatandaşlar çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Ekrem Yüce'ye teşekkürlerini iletti.

Yenilenme projesinin esnaflara katkı sağlayacağını söyleyen Suat Yalkın Caddesi'nde emlakçılık yapan Ali Ölmez, “Yenileme projesinin öncelikle biz esnaflara büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Burada yapılan çalışmalar neticede Alifuatpaşa için yapılıyor. Caddemiz tamamlandığında inşallah daha düzenli bir hale gelecek. Sadece düzenli olması değil tamamlandığında görsel olarak çok güzel bir hale gelecek olması da bizleri şimdiden mutlu ediyor. Burada çalışmaları yakından takip eden ve bizlerin her zaman yanında olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye sonrasında Geyve Belediye Başkanımız Murat Kaya'ya ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Çetinkaya'ya teşekkür ederim” dedi.

Mahalleye gelen hizmetlerden memnun olduklarını söyleyen cadde esnafı İbrahim Çetinkaya, “Mahallemize gelen bu hizmetten dolayı çok memnunuz. Daha öncesinde sürekli toz toprak içinde bir caddemiz vardı. Çocuklarımız kaldırımda yürürken ayağı takılıp düşecek diye endişe ediyorduk. Dükkanlarımız ne kadar temiz tutmaya çalışsak da sürekli toz içinde kalıyordu. Devam eden çalışmaların neticesinde daha düzenli ve temiz bir caddemiz olacağına inanıyoruz. İnşallah hem yaya ulaşımı hem de araç ulaşımında artık caddemiz daha güvenli bir hale gelecek” derken; bölge esnaflarından Ömer Alkan ise “Kaldırım ve yol düzenlemelerinin bize en büyük faydalarından biri temizlik olacaktır. Biz buranın ne kadar güzel olacağını daha bitmeden çalışma aşamasında anlayabiliyoruz. Görsel açıdan mahallemize güzellik sağlayacak cadde yenileme çalışmalarının neticesinde insanlar kaldırımlarda daha rahat ve güvenli bir şekilde yürüyebilecekler” diye konuştu.

Bin 300 metre uzunluğundaki caddenin bir kısmının tamamlandığını söyleyen Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya'da, “Uzun zamandır yenilenme ihtiyacı olan Suat Yalkın Caddemizin çalışmaları Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'nin talimatıyla başlatıldı. Bin 300 metre uzunluğundaki caddemizin bazı kısımları tamamlandı. İnşallah yapılan çalışmaların sonucunda Suat Yalkın Caddesi ilçemizin cazibe merkezi haline gelecek. Yapılacak dekoratif aydınlatma çalışmaları ve geniş kaldırımlarıyla caddemiz tamamlandığında inşallah hemşehrilerimiz için hem yeni bir sosyal alan olacak. Bu sayede orada esnaflık yapan kardeşlerimizin de işlerini olumlu etkileyeceğine inanıyorum. Suat Yalkın Caddesi Alifuatpaşamıza çok yakışacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.