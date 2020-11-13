SUBÜ 15 akademisyen alacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) fakülteler, meslek yüksekokulları ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görev yapmak üzere toplam 15 akademisyen alımı için ilana çıktı.

SUBÜ akademik personel alımı için ilana çıktı. İlanla Teknoloji Fakültesi Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Geyve Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü, Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü ile Karasu Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü için 5 doçent, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Sakarya Meslek Yüksekokulu Toptan ve Perakende Satış Bölümü için 2 doktor öğretim üyesi ve Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü için 1 profesör olmak üzere toplam 8 öğretim üyesi alınacak. Ayrıca Denizcilik Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü ile Sakarya Meslek Yüksekokulu Toptan ve Perakende Satış Bölümü için 2 öğretim görevlisi; Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (UZEM) görev yapmak üzere 4 öğretim görevlisi ve Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü için 1 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 7 öğretim elemanı alınacak.

Adaylar başvuru tarihleri, istenilen belgeler ve sınavlara ilişkin her türlü bilgiyi SUBÜ Personel Dairesi Başkanlığı'nın ilan.subu.edu.tr adresi üzerinden öğrenebilecek.