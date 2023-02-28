SUBÜ akademisyenlerin sınıf performansını artırıyor

SUBÜ'de akademisyenlerin derslerdeki performanslarını artırmak ve güncel teknolojilerden en verimli şekilde yararlanmalarını sağlamak için Pedagojik Formasyon Destek Programı başlatıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) akademisyenlerin sınıf performansını artırmak, derslerde güncel teknolojilerden yararlanmalarını ve dersleri daha verimli kılmalarını sağlamak için Pedagojik Formasyon Destek Programı başlatıldı. İlk etapta 2021 yılı sonrasında üniversite bünyesine katılan akademisyenlerin dahil edildiği program ilerleyen süreçte üniversitedeki tüm akademisyenleri bünyesine alacak. Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen program çerçevesinde SUBÜ Karasu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ali Kırksekiz bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuyor. Programda sınıf yönetimi, öğretimin planlanması, eğitim-öğretimde dijital imkanların kullanılması ve ölçme değerlendirme başlıkları ele alınıyor.

“Gençlerin dilinden anlamamız gerekiyor”

Pedagojik Formasyon Destek Programı'nın açılışına katılan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Sınıf yönetimi son derece önemli. Öğretim çıktılarına odaklanmamız, gençlerin dilinden anlamamız gerekiyor. Bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmamız için teknoloji kullanımı ile ders anlatımını, ölçme ve değerlendirmeyi doğru kurgulamalıyız. Bazı hocalarımız Ar-Ge konularında çok başarılı olabiliyor ancak sınıf içi iletişimde sıkıntılar yaşayabiliyor. Bazen acil bir alan için hoca gerektiğinde yeni akademisyenler doğrudan derslere girmek zorunda kalabiliyor. Biz bu destek programıyla ders süreçlerine katkıda bulunmak istiyoruz. Sizlerden beklentimiz sorularınızla bu programın daha verimli hale gelmesini sağlamanız. Programı düzenleyen ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Hep birlikte güncelleneceğiz”

Programla akademisyenlere hocalığın anlatılmadığını vurgulayan SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, “Hocalık da dünya ile birlikte değişiyor ve gelişiyor. Aslında programımız bununla ilgili. Dijital öğrenme imkanları artıyor. Yıllardır akademisyenlik yapan hocalarımızın deneme yanılma yoluyla tespit ettikleri kritik noktalar muhakkak vardır. Bunları da burada paylaşarak birbirimize bir şeyler katmış olacağız. Etkileşim ve uzman bilgileriyle hep birlikte güncelleneceğiz. Özel sektör her gün piyasa şartlarına göre yeniden kurgulanıyor. Üniversiteler ise kendi şartları içinde sistematik olarak yola devam ediyor. Bizlerin özel sektörden de öğrenerek derslerimize katacağımız çok şey olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.