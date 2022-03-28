SUBÜ Arama ve Kurtarma Ekibi eğitimlere başladı

SUBÜ'nün gönüllülük faaliyetlerine ve topluma hizmete büyük önem verdiğin kaydeden ekip lideri Öğr. Gör. Hasip Cana, yanlarında olmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu söyledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) bünyesinde kurulan Arama ve Kurtarma Ekibi, Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından verilen ilk eğitimlerini tamamladı. Gönüllü SUBÜ personellerinden oluşan 17 kişilik ekibe 4 gün boyunca AFAD'ın Sapanca Kırkpınar'da bulunan eğitim alanında; enkaz altında arama kurtarma, çadır kurma, lojistik tripodla kuyudan yaralı tahliyesi, arama kurtarma düğümü ve sismik akustik dinleme cihazları kullanımı gibi eğitimler verildi. Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Selçuk Arpacı ve İsmail Yüzlü tarafından verilen eğitimlerin sonunda tatbikat düzenlendi. Eğitimlerin son gününde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş da yer aldı. SUBÜ gönüllülerine AFAD acil durum çantaları dağıtıldı.

İlk zorlu eğitimleri tamamladıklarını ve eğitimlere devam edeceklerini belirten SUBÜ Arama ve Kurtarma Ekibi Lideri Öğr. Gör. Hasip Cana, “Öğrencilerimizden oluşan Doğal Afet Arama Kurtarma ve İlk Yardım Topluluğumuzun yanı sıra tamamen gönüllü akademik ve idari personellerimizden oluşan yeni bir ekip oluşturarak eğitimlerimize başladık. AFAD, ülke genelinde mükemmel bir teşkilata ve profesyonelliğe sahip. Bunun yanında olağanüstü durumlarda destek ihtiyacı da fazlasıyla ortaya çıkabiliyor. Üniversitemiz gönüllülük faaliyetlerine ve topluma hizmet yolunda atılan adımlara büyük önem veriyor. Yanımızda olmak isteyen herkese kapımız açık. Bu anlamda desteklerini bizden esirgemeyen üniversitemiz yönetimine ve AFAD İl Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.