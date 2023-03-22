SUBÜ Avustralya ve İngiltere'de tanıtıldı

SUBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanları, üniversiteyi Avustralya ve İngiltere'de tanıtırken uluslararası ortak çalışmalar için görüşmeler de gerçekleştirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanları Öğr. Gör. Dr. Saad Alyamam ve Öğr. Gör. Makbule Bayır, Avustralya ve İngiltere'de üniversiteyi tanıttılar. İngiltere Cambridge'de bulunan Anglia Ruskin Üniversitesi'nde Doç. Dr. Sebastian Rasinger ile yapılabilecek ortak çalışmalara ilişkin görüşmeler gerçekleştiren Alyamam ve Bayır, SUBÜ'nün imkanları ve bölümleri hakkında bilgiler paylaştılar. Avustralya'nın Melbourne şehrinde bulunan Victoria Üniversitesi ve Melbourne Kraliyet Teknoloji Enstitüsü (RMIT) ziyaretlerinde ise üniversite adaylarına SUBÜ'nün bölümleri, yurt dışı öğrenci değişim programları, çift ana dal programları, yurt imkanları ve Sakarya hakkında bilgiler verildi. Bu çerçevede Victoria Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Abdul Rahman Mohamed Saleh ile fikir alışverişinde bulunuldu. SUBÜ'nün +1 Eğitim Modeli, sorunlara çözüm üreten Ar-Ge yönelimi, öğrenciyi merkeze alan yenilikçi yaklaşımlara öncelik vermesi ve paydaşlarıyla yakın ilişkileri konuşuldu. Uluslararası çalışmalara zemin oluşturmak için adımlar atıldı.