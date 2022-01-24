SUBÜ, Bursa'da üniversite adaylarıyla buluştu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), ‘Üniversite Tercih ve Kariyer Günleri' kapsamında Bursa'da düzenlenen fuarda öğrencilerle bir araya geldi.

SUBÜ, Üniversite Tercih ve Kariyer Günleri kapsamında Bursa Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara katıldı. İki gün boyunca 09.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilen fuarda SUBÜ'nün çeşitli fakülte ve meslek yüksekokullarından akademisyenler üniversite adayı öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. SUBÜ standına yoğun bir ilgi gözlemlenirken hazırlanan broşür ve kataloglarla hem Sakarya hem de üniversiteye ilişkin detaylar öğrencilere aktarıldı.