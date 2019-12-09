SUBÜ çeşitli birimlere akademik personel alımı yapacak

Üniversite, sanayi ve sektör işbirliklerini önemseyen Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, akademik kadrolarını daha da güçlendirmek amacıyla personel alımı gerçekleştirecek. Resmi Gazete'de yayınlanan ilanlarda 6 Profesör, 7 Doçent, 11 Doktor Öğretim Üyesi ve 5 Öğretim Görevlisi SUBÜ kadrolarında çalışmalarına başlayacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi yeni açılan fakültelerindeki kadroları güçlendirmeye, meslek yüksekokullarındaki kadro eksiklerini de tamamlaya devam ediyor. Yeni kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Ali Fuat Paşa Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile ilgili kadrolarına güçlendirmeye devam eden üniversite, yayınlanan ilan ile Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesine 1 Profesör, 2 Dr. Öğretim Üyesi, Sağlık Bilimleri Fakültesine ise 1 Profesör, 1 Doçent ve 1 Dr. Öğretim Üyesi alacak. Diğer taraftan ihtiyaç bulunan bazı fakülte ve yüksekokullarına da öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alımları gerçekleşecek.

SUBÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ilanlar Resmi Gazete'de yayımlanarak başvuru sürecinin 9 Aralık tarihi itibariyle başlatıldığı belirtildi. https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2019/12/20191209-4-8.pdf Adayların ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabileceği açıklanan şartlarda, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvurularının geçersiz sayılacağı belirtildi. Başvuruların öğretim üyeleri için şahsen öğretim görevlileri için ise şahsen veya posta ile yapılabileceği belirtilen ilanda süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvuruların değerlendirmeye alınmayacağı, özellikle posta ile yapılacak başvurularda evrakların son teslim tarihinde ve mesai bitimi itibariyle ilgili birime ulaştırılması gerektiği bildirildi. https://ilan.subu.edu.tr adresinden yapılan tüm duyuruların tebligat mahiyetinde olduğu açıklanan ilanda, adayların üniversitenin sitesinden başvuru formunu edinebilecekleri hatırlatıldı. Adaylar 23 Aralık 2019 tarihi mesai bitimine kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.