SUBÜ, Demirciler ve Tornacılar Odası ile protokol imzaladı

Protokol töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, işletmelerin nitelikli çalışan ihtiyacına cevap vermek istediklerini belirtirken; oda başkanı Bahattin Kılınç ise üniversitenin gelişimlerine destek olacağını söyledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Sakarya Demirciler ve Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında eğitim-öğretim, Ar-Ge ile sosyal ve kültürel alanları kapsayan iş birliği protokolü imzalandı. Spor Bilimleri Fakültesi'nde yer alan lokalde gerçekleştirilen protokol töreninde; SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar, SUBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akçil ve odanın yönetim ekibi de yer aldı. SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile Demirciler ve Tornacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Bahattin Kılınç tarafından imzalanan protokolle, +1 Uygulamalı Eğitim Modeli ile üniversite öğrencilerinin odaya bağlı işletmelerde iş yeri eğitimi yapabilmeleri sağlanacak. Ayrıca her nevi projenin hazırlanması, yönetilmesi, akademik ve saha çalışmalarının yapılması, bölgesel ve sektörel sorunların tespiti ile bu doğrultuda çözüme ilişkin yürütülecek adımlara yönelik olarak ikili ilişkinin geliştirilmesi esas alınacak.

Belirli bir açığı kapattık

İş dünyasında uygulama becerisine sahip teknik çalışan eksikliğinin olduğunu vurgulayan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Her eğitim düzeyinde uyguladığımız +1 Eğitim Modelimiz tam olarak bu sorunun çözümüne odaklanıyor. Bugüne kadar çok sayıda nitelikli öğrenciyi mezun ederek iş dünyamızın belirli açığını kapattık. Bugün de yine çok sayıda insan kaynağı ihtiyacının olduğu demirci ve tornacı kesimimizle bir protokol imzalayarak başta öğrencilerimizin odamıza bağlı işletmelerde iş yeri eğitimine katılmaları olmak üzere geniş kapsamlı bir ortaklık oluşturduk. Birlikteliğimizin şehrimize ve ülkemize katkılar sağlayacağına inancımız tam. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Çok taraflı fayda sağlayacak

Üniversite ile iş birliğini önemsediklerinin altını çizen Sakarya Demirciler ve Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Kılınç, “Kendi iş kolumuzda endüstri 2.0 ve 3.0 arasında kalmış durumdayız. SUBÜ ve hocalarımız yükselmemize ve kendimizi geliştirmemize destek olacak. +1 Uygulamalı Eğitim Modelinin odamıza bağlı işletmelerle pekişmesi ise yine çok taraflı fayda sağlayacak bir durum. Biz ayrıca sanayide bir kentsel dönüşüm de bekliyoruz. Bu tarz adımlarla hem kalitemizi artırabilir hem de yetkinliğimizi ve sunduğumuz hizmetlerin teknolojik altyapısını daha ileri boyutlara taşıyabiliriz” diye konuştu.