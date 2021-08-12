SUBÜ Denizcilik MYO güçleniyor

Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Denizcilik MYO Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir'i ziyaret etti. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akkaş, yeni bir iş birliğinin temelini atmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Denizcilik Meslek Yüksekokulu'nu denizcilik sektöründe söz sahibi yapmak için sektörün lokomotifi olan kurumlarla iş birliği oluşturacak temaslar devam ediyor. Bu doğrultuda Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'a yapılan ziyaretin ardından Dr. Mehmet Sarıbıyık, Denizcilik MYO Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş ve Öğr. Gör. Altuğ Yenginar tarafından Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir'e bir ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette özellikle SUBÜ Denizcilik MYO'nun uygulamalı eğitim ve materyal ihtiyaçları doğrultusunda Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan destek talebinde bulunuldu.

Ülke denizciliğinin en önemli kurumlarından birisi olarak son derece önemli faaliyetleri gerçekleştiren Sahil Güvenlik Komutanlığı ile gelecekte yapılabilecek iş birliklerinin temelini atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Denizcilik MYO Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş, “Sakaryamızı ve ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek nitelikli, kendine güvenen mezunlar vermeyi hedefleyen bir okul olarak henüz yolun başındayız. Bu süreçte hem rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ın öncülüğü hem de denizcilik sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların vermiş oldukları destekler bize güç veriyor. Denizcilikte uygulamalı eğitimin önemi göz önünde bulundurulduğunda söz konusu materyallerin okulumuza ve öğrencilerimize katkısının çok büyük olacağını söyleyebiliriz. Sahil Güvenlik Komutanlığımızın da hem malzeme hem de eğitim konularında vereceği destek ile meslek yüksekokulumuz bu yolda daha da güçlenerek yürüyecektir. Önümüzdeki günlerde hocalarımızla birlikte Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nı ziyaret ederek yapılabilecek eğitim iş birliklerini de görüşeceğiz. ‘Denizci Ülke' kimliğimizi güçlendirme noktasında çorbada tuzumuz olsun istiyoruz. Bu noktada bizlere destek olan değerli komutanlarımız başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.