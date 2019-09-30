SUBÜ Erasmus+ belgesini aldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Erasmus+ Yükseköğretim Programı için temel prensipleri gösteren ve kalite güvencesi olarak tasarlanan ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) Beyannamesi'ni aldı.

Sakarya Üniversitesi'nden bölünerek geçen yıl kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Erasmus+ TR SAKARYA 02 kodu ile belgesini aldı. Avrupa Birliği Komisyonu'na 283 başvuru arasından 215 üniversitenin başvurusu kabul edildi. Kabul edilen üniversiteler arasında yer alan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi de Erasmus+ belgesi ile öğrencilerini Avrupa Birliği Üniversitelerine gönderebilecek.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Mehmek Sarıbıyık'ın da imzaladığı belgeyle SUBÜ, Ulusal Ajans ve AB Komisyonu merkezli yükseköğretim faaliyetlerindeki tüm Erasmus+ programları için hibe başvurusunda bulunmaya da hak kazandı. SUBÜ Erasmus+ Kurum Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Engin Can'a çalışmalarından dolayı teşekkür eden Rektör Mehmet Sarıbıyık, Üniversitenin uluslararasılaşma yolunda önemli bir adım olan Erasmus+ belgesinin tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi.