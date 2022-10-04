SUBÜ Ferizli MYO'da ilk ders iş dünyasından

SUBÜ Ferizli MYO'da 2022-2023 Akademik Yılı Oğuzhan Plastik Genel Müdürü Semih Güngör'ün verdiği ilk ders ile başladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) koordinasyonuyla Ferizli Meslek Yüksekokulu'nda 2022-2023 Akademik Yılı'nın başlaması ile birlikte ilk ders etkinliği gerçekleştirildi. Oğuzhan Plastik Genel Müdürü Semih Güngör'ün verdiği ilk derse Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Ferizli MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aslan Çoban ile akademik ve idari personeller de katıldı. Kariyer hikayesini anlatan, tecrübelerini paylaşan ve şirketin staj ve istihdam imkanlarından bahseden Güngör'e ders sonunda günün anısına çiçek takdim edilirken, öğrencilere ise ikramlarda bulunuldu ve sosyal faaliyetlere yönelik projeler konuşuldu.