SUBÜ futbol turnuvası sona erdi

SUBÜ Akyazı Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerin daha kaliteli vakit geçirmeleri için düzenlenen futbol turnuvası final maçı ile sona erdi. 9 takımın katıldığı turnuvayı Makine Bölümü şampiyon olarak tamamladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Akyazı MYO'nun düzenlediği futbol turnuvası final maçı ile sona erdi. Çekişmeli geçen grup müsabakalarının bitiminden sonra finalde karşılaşan Makine ve Muhasebe bölümleri arasında oynanan karşılaşmayı Makine bölümü 2-1 kazanarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Şampiyon takımın kupasını Akyazı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aydın Şenol verdi. Şenol, tüm ekibe, öğrencilere ve organizasyon komitesine de teşekkür etti. Turnuva Organizasyon Başkanı Akyazı MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Sezgin Bıçak, kazasız belasız turnuvayı bitirdikleri için tüm ekibe ve futbolculara teşekkür etti. Bıçak, hakem olarak destek veren öğrenci Berat İnekçioğlu'na ayrıca teşekkür belgesi ve plaket takdim ederek teşekkürlerini bildirdi.

ÖğrencilerElbab'da şehit düşen Akyazı Meslek Yüksekokulu Muhasebe bölümü mezunu Kerem Çalışkancı ve ‘Barış Pınarı Harekâtı'ndagörev yapan askerlerimizi de unutmadılar. Turnuvanın şampiyonu olan Makine bölümü attığı gol sonrası taraftarları ile beraber asker selamı verdi.