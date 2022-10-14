SUBÜ Geyve MYO'da kadına şiddetle mücadele eğitimi

SUBÜ Geyve MYO'da hedef kitlesi erkek öğrenciler olan ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Eğitimi' düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Geyve Meslek Yüksekokulu'nda; İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Eğitimi' düzenlendi. Hedef kitlesi erkek öğrenciler olan eğitimde kadına yönelik şiddetin toplumsal, hukuki ve dini boyutları ele alındı. Şiddetin toplumun temel öğesi olan aile yapısına zarar verdiği ve ailedeki çocukların yaşanan şiddet olaylarından olumsuz etkilendiği belirtilerek ‘şiddeti bir çözüm olarak değil, sorun olarak gören sorumluluk sahibi erkek' olmanın gerekliliğine vurgu yapıldı. Kadına yönelik şiddetin bir suç olduğu ifade edilerek kanunlardaki yaptırımlarına ilişkin bilgiler verildi. Geyve MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Taha Dursun katılımcılara eğitim için teşekkür etti.