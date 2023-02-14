SUBÜ Gönül Elçileri Platformu kuruldu

SUBÜ'de depremzedelere ilişkin yardım çalışmalarını daha etkin hale getirebilmek için SUBÜ AFAD Koordinasyon Kurulu kuruldu ve SUBÜ Gönül Elçileri Platformu oluşturuldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) bünyesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki depremzedelere ilişkin olarak üniversiteden sağlanan destekleri AFAD koordinasyonu ile daha etkin hale getirmek ve devamlılığı sağlamak için SUBÜ AFAD Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Ayrıca öğrenciler, akademisyenler ve idari personeller için SUBÜ Gönül Elçisi Platformu açıldı.

Bu çerçevede deprem bölgesinde gönüllü olarak görev almak, ihtiyaç malzemeleri yardımında bulunmak, Turizm Fakültesi ve Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu'ndaki ekmek ve unlu mamullerin üretim süreçlerine katkı vermek, Ferizli Meslek Yüksekokulu'ndaki kışlık kıyafet dikimine destek olmak, Sakarya'ya yerleşen depremzede ailelerin çocuklarının rehabilitasyon çalışmalarında yer almak isteyenler https://gonulelcileri.subu.edu.tr adresindeki formu doldurarak SUBÜ Gönül Elçisi olabilecekler.