SUBÜ güvenlik altyapısını geliştirdi

Teknolojik altyapının geliştirilmesi ve aynı zamanda güvenlik personelinin çalışma koşullarını iyileştirerek daha etkin bir güvenlik oluşumunun sağlanması hedeflendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) altyapı çalışmaları hızlı bir şekilde sürerken, bu çalışmalar arasında önemli bir yere sahip olan tüm birimlerdeki güvenliğin 24 saat etkin bir şekilde sağlanabilmesi için de teknolojik adımlar atılıyor. Bu kapsamda üniversite bünyesinde SUBÜ Güvenlik Merkezi oluşturuldu. Tüm birimler harekete duyarlı ve otomatik tespit yapabilen akıllı kameralarla donatıldı. Bununla birlikte güvenlik personellerinin çalışma şartlarında da geliştirmeler yapıldı. Çalışma saatleri ve nöbet sistemleri iyileştirilirken teknoloji yardımıyla güvenlik personellerinin iş yükleri azaltıldı, görevlerini daha rahat yapabilme imkânı geliştirildi ve daha stressiz bir çalışma düzeni sağlandı.