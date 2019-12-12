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SUBÜ heyeti Arnavutluk'ta meydana gelen depremi inceledi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğretim üyelerinden oluşan teknik heyet, Arnavutluk’ta meydana gelen 6.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğretim üyelerinden oluşan teknik heyet, Arnavutluk'ta meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde oluşan yıkım ve hasarı yerinde incelediler.


Tiran Politeknik Üniversitesi ile birlikte binalarda incelemelerde bulunan SUBÜ heyeti, “Arnavutluk Deprem Raporunu” yakın bir zamanda kamuoyu ile paylaşmayı planladığını duyurdu. SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar'ın başkanlığındaki heyette Teknoloji Fakültesi öğretim üyeleri Dr. Öğretim Üyesi İsa Vural, Dr. Öğretim Üyesi Osman Kırtel, Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Sümer bulunuyor.

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