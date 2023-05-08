SUBÜ İKAF' 23'te yerini aldı

SUBÜ, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ve Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen İKAF' 23'te yönetimi, standı ve öğrencileri ile yer aldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda ve Anadolu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Eskişehir'de düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı 2023'te (İKAF' 23) paydaş olarak yer aldı. 10 binden fazla öğrencinin katıldığı İKAF' 23'te 19 paydaş üniversitenin yanı sıra 200'ün üzerinde şirket, kamu kurumu ve kuruluşu da öğrencilerle buluştu. Fuarda SUBÜ Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) tarafından öğrencilere ‘kişilik envanteri testi' gerçekleştirildi.

SUBÜ standını ziyaret eden ve burada KARMER'in çalışmaları ile üniversitenin +1 Eğitim Modeli konusunda kendisine bilgi verilen CBİKO Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, “Biz olabildiğince fazla öğrencinin Ulusal Staj Programı'ndan yararlanarak mesleki tecrübe kazanmasını istiyoruz. SUBÜ'nün +1 Eğitim Modeli çerçevesinde geliştirdiği Mesleki Uygulama Yönetim Sistemi'ni (MUYS) eklenecek bir modül ile Ulusal Staj Programı'na entegre edebiliriz” dedi. SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ise, “KARMER, öğrencilerimizi CBİKO platformları Kariyer Kapısı ve Yetenek Kapısı hakkında belirli aralıklarla bilgilendiriyor. Ayrıca Ulusal Staj Programı'na başvuru sürecini takip ediyor. +1 Eğitim Modelimiz Ulusal Staj Programı ile uyumlu ve MUYS sistemimizde 5 bine yakın kayıtlı şirket bulunuyor” dedi.

“Standımız büyük ilgi gördü”

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan SUBÜ KARMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Seda Gökdemir Ekici, “Paydaşları arasında yer aldığımız İKAF' 23'te üniversitemizi hem yönetimimiz hem de katılımcı öğrenci sayımız açısından en güçlü şekilde temsil etmeye çalıştık. Öğrencilerimiz iş dünyasından temsilcilerle bir araya gelerek staj ve iş başvurularında bulundular. Oldukça verimli iki gün geçirdik. Üniversite standımızın gördüğü ilgi bizleri ayrıca memnun etti” diye konuştu.

225 etkinlik düzenlendi

İki gün süren fuarda KARMER tarafından online olarak gerçekleştirilen kişilik envanteri testine katılan öğrenciler, kişilik özelliklerinin hangi mesleklerle uyumlu olduğunu görebilme fırsatına sahip oldular. SUBÜ'nün Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (SADEM) Türkçe öğrenen uluslararası öğrenciler ise fuara katılım sağlayarak ülkelerine ait halk oyunlarını sergiledikleri bir dans gösterisi sundular. Öğrenci ve mezunların hem staj hem de iş imkânı bulabilmesine aracı olan İKAF' 23'te kişisel ve mesleki gelişime yönelik 225 etkinlik düzenlendi. Katılımcılar etkinliklerle işverenler, iş dünyası temsilcileri ve alanında uzman isimlerle bir araya gelme imkanı buldu.