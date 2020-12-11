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SUBÜ ile ASKF iş birliği sözleşmesi imzaladı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ile iş birliği protokolü imzaladı.


SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi ve ASKF arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle üniversite öğrencileri Sakarya'daki tüm kulüplerde uygulamalı eğitim yapabilecek. İki kurum ise şehirde sporun geliştirmesi için ortak çalışmalar yürütecek. SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı'nda düzenlenen protokol töreninde Dekan Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu, ASKF Başkanı Yaşar Zımba, Antrenörlük Eğitimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Gelen, Spor Yöneticiliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hakan Kolayiş, ASKF Başkan Vekilleri Uğur Kobaş, Recep Odabaş ve Hasan Özkan yer aldı. Protokolle yapılacak iş birliği ile SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri 7+1 Uygulamalı Eğitim Modeli kapsamında Sakarya'daki tüm spor kulüplerinde tam zamanlı uygulamalı eğitimlerini gerçekleştirebilecekler. Taraflar protokolle şehirde sporun geliştirilmesi, spor kulüplerinin kurumsallaştırılması ve spor kültürünün yaygınlaştırılması gibi alanlarda birlikte çalışacaklar.

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