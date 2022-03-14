SUBÜ Konuşmalarında konu: ‘İyilik Faaliyetlerinde Gönüllülük'

SUBÜ Konuşmaları'nın 25. konuşmacısı ‘İyilik Faaliyetlerinde Gönüllülük' başlıklı söyleşiyle Türk Kızılay Genel Müdürü ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurul Üyesi Dr. İbrahim Altan olacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları'nın 25. konuşmacısı ‘İyilik Faaliyetlerinde Gönüllülük' başlıklı söyleşiyle Türk Kızılay Genel Müdürü ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurul Üyesi Dr. İbrahim Altan olacak. Moderatörlüğünü SUBÜ İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Halid Özgür'ün yapacağı söyleşide genel olarak gönüllülük kavramı ve Türk Kızılay'ın yurtiçi ve yurtdışı faaliyetleri ele alınacak. Söyleşi, 16 Mart Çarşamba saat 14.00'te üniversitenin YouTube kanalı SUBÜ Haber'den canlı yayınlanacak.