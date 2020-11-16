SUBÜ korona virüs tedbirlerini arttırdı

Korona virüs vakalarının artmasının ardından Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin (SUBÜ) tüm birimlerinde, yayımlanan genelgelerin uygulanması ve personellerin çalışma süreçlerine yönelik tedbirler arttırıldı.

SUBÜ tarafından Türkiye geneli ve Sakarya özelinde korona virüs vakalarının artmasının ardından tüm birimlere tebliğ gönderildi. Tebliğde aynı anda aktif çalışan personel sayısının azaltılarak personellerin dönüşümlü ve uzaktan çalışmalarına hassasiyet gösterilmesi gerektiği bildirildi. Birim yöneticilerinin kontrolünde, yayımlanan genelgelerde belirtilen tedbirlere uyulması konusunda tüm personelin gerekli özeni göstermesinin sağlanmasına da vurgu yapılan tebliğ ile belli uyarılar da birimlere iletildi. Maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarından taviz verilmemesi, giriş ve çıkışların kontrolü, tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı noktasında genelge esaslarına uyulması ve birimlerin bu yönde gereken hazırlıkları yapması ile bilgilendirme çalışmalarının arttırılması uyarılar arasında yer alıyor.