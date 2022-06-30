SUBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'ne yeni müdür

Dr. Zafer Tatlı görevi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Çalışkan'a devretti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde Teknoloji Fakültesi Dekanlığı görevine atanan Prof. Dr. Zafer Tatlı, görevi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Çalışkan'a devretti. Devir teslim töreninde SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan ve Prof. Dr. Naci Çağlar ile akademisyenler ve idari personeller yer aldı. Teknoloji Fakültesi'ndeki dekan değişikliğinin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nün müdür değişimini de tetiklediğini belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, yeni müdüre hayırlı olsun temennisinde bulundu.

“Uluslararası öğrencilerle ilgili açılım ve atılımlarımızı artırmamız lazım”

Enstitünün iş dünyasıyla sıkı bir diyaloğunun olması gerektiğini kaydeden Sarıbıyık, “Fatih hocamızın bir enerjisi var. Dekan yardımcılığından kaynaklı yönetim tecrübesine, iş dünyasıyla irtibata, proje deneyimlerine sahip. Ayrıca iş dünyasına danışmanlık da yaptı. Bunları doğru bir yere kanalize etmemiz gerekiyordu. Bu nedenle Zafer hocamızdan boşalan enstitü müdürlüğü görevine fikir birliği ile Fatih hocamızı getirdik. Yapılan iyi işler ve bırakılan hoş sedanın dışında geriye hiçbir şey kalmıyor. Üniversitemiz yeni bir üniversite. Herkesin yapacağı çok şey var. İş dünyasının sorunlarına çözüm üreten Ar-Ge olmazsa olmazımız. Bunun ana kaynağı yüksek lisans ve doktora tezleri. Lisansüstü öğrencilerimizin proje temelli yetişmelerini önemsiyoruz. İş deneyimli yüksek lisans ve doktora da bizim için kıymetli. Proje kültürünün yaygınlaştırılması gerekiyor. Uluslararası öğrencilerle ilgili açılım ve atılımlarımızı artırmamız lazım” dedi.

“Üniversite iş dünyası iş birliğini içeren bir uygulama gerçekleştirdik”

Katkıları için ekibine teşekkür eden Teknoloji Fakültesi Dekanı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eski Müdürü Prof. Dr. Zafer Tatlı, “Kısıtlı imkanlarla başladık. Daha sonra bu imkanlarımız genişledi. Güzel çalışmalarla işleri belli bir noktaya getirdik. İş deneyimli yüksek lisans ve doktorayı ilk defa bizim üniversitemiz uyguladı. Üniversite iş dünyası iş birliğini içeren bir uygulama gerçekleştirdik. Fatih hocamızın görevi devralmasından dolayı içim rahat. Kendisi saha deneyimine sahip. Başlattığımız çalışmaları daha da ileri götürecektir. Kendisine yeni görevi hayırlı olsun" diye konuştu.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fatih Çalışkan ise “Göreve layık gördüğü için sayın rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Elimizden geldiğince göreve layık olmaya çalışacağız. Zafer hocamıza da kurucu enstitü müdürü olarak bayrağı bize kadar yükselterek taşıdığı için teşekkür ediyorum. Kendisi birçok açılım yaptı. Biz de onları bir adım daha götürme çabasında olacağız" şeklinde konuştu.