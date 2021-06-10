SUBÜ Motor Testi ve Simülasyon Laboratuvarı tamamlanıyor

Laboratuvarla Arifiye'de yer alan sanayi kuruluşlarının alanlarına uygun şekilde açılan programlarda saha tecrübesiyle yetişen öğrenciler niteliklerini daha da üst seviyelere çıkarabilecek.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Arifiye Meslek Yüksekokulu Motor Testi ve Simülasyon Laboratuvarında devam eden inşa çalışmaları son aşamaya geldi. SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar ve Arifiye MYO Müdürü Prof. Dr. Can Haşimoğlu devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Heyete eşlik eden SUBÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Osman Şahin çalışmalara ilişkin bilgiler aktardı. Laboratuvarın 2021-2022 Akademik Yılı ile birlikte faaliyete başlaması hedefleniyor.

Arifiye'nin önemli bir otomotiv ve sanayi üssü olduğunun altını çizen SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Arifiye MYO bu anlamda alana yönelik programları içerisinde barındıran ve ilgili iş dünyası için nitelikli öğrenciler yetiştiren bir okulumuz. Bu niteliği daha ileri noktaya taşımak ve tam zamanlı iş yeri uygulamasının yanı sıra okulda yapılacak uygulamalara da katkı sağlamak adına Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve Arifiye Belediyemizin de destekleriyle tam donanımlı bir motor testi ve simülasyon laboratuvarını okulumuza kazandırıyoruz. 380 metrekare alana sahip uygulama laboratuvarımızda, otomotiv teknolojisi alanında motor testleri ve yanma simülasyonları yapılacak. İnşaatımız tamamlanma aşamasında. Son olarak ise çevre düzenlemesini gerçekleştireceğiz. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor ve okulumuz ile iş dünyasına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.