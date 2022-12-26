SUBÜ öğrencileri huzurevi sakinlerinin tecrübelerini dinledi

SUBÜ öğrencileri Hendek Melek Nişancı Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı ile İletişim Topluluğu öğrencileri tarafından Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda Hendek Melek Nişancı Huzurevi'ne bir ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette huzurevi sakinleriyle bir araya gelen öğrenciler beraberlerinde getirdikleri hediyelerle çiçekleri takdim ederken, sohbet eşliğinde çeşitli aktiviteler gerçekleştirdiler. SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Öğrencilerimizin kıymetli büyüklerimizle bir arada olmaları, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmeleri ve onların hayat tecrübelerinden faydalanmaları amacıyla düzenlenen bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Büyüklerimize sağlıklı uzun ömürler dileriz” denildi.