SUBÜ öğrencilerinden yaz serasında aşı uygulaması

Okulun serasında ve bahçesinde yaklaşık 150 çeşit kadar bitki türü ile çalışan öğrenciler teori ile birlikte uygulama yapma imkanı da buluyor.

Öğretim Görevlisi Recep Özkır ve Mine Çilli gözetiminde aşılama, budama, bahçe düzenleme uygulamaları yapan öğrenciler, iç ve dış mekan süs bitkilerinin yetiştirilmesi ve bakımlarını pratik yaparak öğreniyor. Öğrencilerin en çok ilgi gösterdiği uygulamanın meyve aşılama ve bitki köklendirme çalışmaları olduğunu belirten Öğretim Görevlisi Recep Özkır, öğrencilerin çevrelerinde dış ve iç mekân süs bitkileri, mevsimlik çiçek ve kesme çiçek yetiştirme, meyve ağacı aşılama çalışmalarına ihtiyaç gördüklerinden dolayı uygulamaları severek takip ettiklerini söyledi.

Öğretim Görevlisi Özkır, “Dün ceviz aşısı yaptık. Sapanca ceviz yetiştirilen bir bölge. Öğrenci için bu önemli bir imkan. Hem okul, hem sektör bir arada. Bu alanın dört mevsimde de cazibesi var” dedi.

Peyzaj öğrencisi Eda Gürgün, “Peyzaj hem bir hobi hem de bir iş imkanı. İnsan bir bitkiyi yetiştirirken heyecan duyuyor” diye konuşurken, aynı bölüm öğrencilerinden Nurhan Yılmaz ise, “Burada teori kadar pratik yapma imkanımız da var. Serada her birimiz, kendi çiçeği ve ağacını yetiştiriyor. Çok gelecek vaat eden bir bölüm seçtiğimi düşünüyorum” şeklinde konuştu.