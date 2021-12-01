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SUBÜ öğrencilerine ‘Turizmde Farkındalık' konferansı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi ve Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik olarak ‘Turizmde Farkındalık’ konferansı düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi ve Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik olarak ‘Turizmde Farkındalık' konferansı düzenlendi.


SUBÜ'de Turizm Fakültesi ve Sapanca Turizm MYO öğrencilerine yönelik ‘Turizmde Farkındalık' konferansı düzenlendi. Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Muammer Sungur tarafından verilen konferansta Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine bağlı Naples'te bulunan 5 yıldızlı golf otelinde ve MSC Cruise'un kurvaziyer hatlarındaki iş imkanları ile uluslararası yolcu gemilerindeki turizm yönetimi konularında bilgiler verildi. Konferans Sapanca Turizm MYO Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Taner Öztürk'ün teşekkür konuşması ve plaket takdimi ile son buldu.

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