SUBÜ öğrencilerinin su altı aracı aracı Teknofeste

SUBÜ Teknoloji Fakültesi öğrencileri geliştirdikleri sualtı aracı ile Teknofest'te boy gösterecek. Araç, otonom özellikleriyle dikkat çekiyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Atalı ve öğrencileri Teknofest için 4 aylık bir çalışma sonucunda sualtı aracı geliştirdi. SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da aracı inceleyerek, öğrencilere yarışmada başarılar diledi. Teknofest'te yarışmak üzere tasarlanan Sualtı aracı su altındaki çöpleri toplayarak yüzeye çıkarma, denizaltı kurtarma, otonom olarak halkadan geçme, harf tanıma ve denizaltı aracına en yakın mesafede yaklaşma gibi özelliklerle çalışıyor.

Geliştirdikleri araç hakkında bilgiler veren Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Atalı, aracı 17-22 Eylül'de gerçekleştirilecek Teknofest kapsamında tasarladıkları söyledi. Çalışmayı Teknoloji Fakültesi ve TÜBİTAK'ın sağladığı bütçeler ile tamamladıklarını belirten Dr. Öğretim Üyesi Atalı, “Bu araçla otonom görevleri yerine getirmeye çalışacağız. Aracımızda 2'si dikey ve 2 yatay olmak üzere 4 tane tahrik motoru var. Tutucu araçta bir nesnenin bir yerden başka bir yere transferini sağlıyor. Aydınlatma üniteleri var. Aracımız su altı ve üstünde hareket edebiliyor” dedi.

Araçla ilgili bilgi alan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık “Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi yeni bir üniversite olmasına rağmen köklü bir fakültemiz var. Teknoloji Fakültesi'nde bu ve benzeri çalışmalar devam ediyor. Fakültemizdeki Mekatronik Mühendisliği bölümü öğrencilerimiz yapmış oldukları teorik çalışmaları beceri ile sualtı aracına dönüştürdüler. Bu uygulama ile hem teorik hem de uygulama becerilerini geliştirmiş oluyorlar. Öğrencilerimizi ve onları sürekli destekleyen hocalarımızı tebrik ediyoruz. Bu gayretlerinden dolayı teşekkür ediyor, yarışmada da başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.