SUBÜ, öğrenciye yapay zeka kodlama sertifijası verecek

Sakarya'nın ikinci üniversitesi olarak kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, en az bir dönem tam zamanlı iş yeri eğitim modelleriyle( 3+1 ve 7+1) öğrencilerini sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikle yetiştirmeye devam ederken, Üniversite dijital dönüşüm kapsamında derslerini de yeniliyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sarıbıyık, yapılan çalışmaların çağın gereklilikleri kapsamında hayata geçirileceğini belirterek, “Öğrencilerimizin güçlü Türkiye'nin nitelikli bireyleri olarak mezun olabilmesi için derslerimizi günün ve geleceğin koşullarına göre güncelliyoruz. Bu kapsamda endüstri 4.0, dijital dönüşüm, yapay zeka ve kodlama gibi alanlar tüm bölümlerimizin önceliği haline geliyor. Yükseköğretim Kurulu'nun başlattığı ‘Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi' çok önemsiyoruz. Diğer tarafntan KOSGEP Girişimcilik Sertifikasına yönelik Girişimcilik ve Proje Yönetimi dersini uyguluyoruz. Türkiye'nin gelecek vizyonuna uygun milli ve manevi değerlerle küresel rekabete hazır olması gerekiyor. Biz bu bilinç ve sorumlulukla genç ve dinamik kadromuzla hazırlıklarımızı tamamladık, stratejilerimizi gerçekleştirdik” dedi.

Üniversite tercihinde kariyer

Üniversite'nin bilime ve topluma karşı görevlerinin olduğunu ifade eden Rektör Mehmet Sarıbıyık, “Sektörle güçlü bir işbirliğimiz var, bu iş birliğimiz neticesinde öğrencilerimiz sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte yetişiyorlar. Öğrencilerimizi en az bir dönem tam zamanlı iş yeri eğitimine göndererek daha mezun olmadan iş deneyimi kazanmasını sağlıyoruz. Hatta birçok öğrencimiz gittiği işletmelerde işbaşı yapıyor. İŞKUR'un Rektörlüğümüzde bulunan ofisinde öğrencilerimizin kariyerlerine yön verecek bilgiler ve yönlendirmeler gerçekleştiriyoruz. Bilgiyi beceriyle bütünleştiren bir motto ile eğitim faaliyetlerimizi etkin bir şekilde yürütüyoruz. Öğrencilerimize kariyer basamaklarını destekleyecek proje odaklı eğitimler veriyoruz. Üniversitemiz, Sakarya gibi sosyal, kültürel, ve ekonomik her alanda yaşanabilir bir şehirde bulunuyor. Enstitümüz, fakültelerimiz, yüksekokulumuz ve meslek yüksekokullarımızda üniversitemizi tercih edecek öğrencilerimizi bekliyoruz. Şimdiden tüm öğrencilerimize tercihlerinin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Üniversitenin sektörle işbirliğiyle Türkiye'ye örnek olan uygulamalı işyeri eğitim projesini hayata geçirmesiyle birlikte iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli bireylerin yetiştirilmesinde önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirten Rektör Mehmet Sarıbıyık, “Biz gençlerimize güveniyoruz, büyük bir aile bilinciyle eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Birlikte güçlü olduğumuzu biliyoruz. Her alanda daha nitelikli, daha başarılı nesilleri yetiştirerek Türkiye'nin geleceğini aydınlatmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

SUBÜ, tercih döneminde öğrencilere bir hizmet daha sundu. www.subu.edu.tr internet adresinde hizmete giren yazılımla öğrenciler üniversite taban puanlarını ve başarı sıralamamalarını inceleyebiliyorlar. Öğrenciler ayrıca fakülte ve yüksekokullarının sayfalarına ulaşarak, tercih etmek istedikleri bölümlerle ilgili detaylı bilgilere de ulaşabiliyorlar.