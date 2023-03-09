SUBÜ Rektörü Sarıbıyık: “Eğitim-öğretimde zafiyete yol açacak bir durumda değiliz”

SUBÜ Konuşmaları'nın 42'nci konuşmacısı olan Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, uzaktan eğitim sebebiyle eğitim-öğretimde zafiyete yol açacak bir durumun olmadığını ve iş yeri uygulamasının devam ettiğini söyleyerek deprem bölgesindeki büyük yıkım ve beraberinde getirdiği sıkıntılar karşısında empati yapılmasının öneminden bahsetti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları'nın 42'inci konuşmacısı ‘Rektör Özel' başlıklı söyleşiyle Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık oldu. Moderatörlüğünü İletişim Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. İlknur Çakar'ın üstlendiği söyleşide uzaktan eğitim süreci, akademik çalışmalar dersi, sosyal transkript, üniversitenin depremle ilgili çalışmaları, gelişmeler ve hedefler konuşuldu.

“Ülkemiz çok zor şartlardan geçiyor”

Uzaktan Eğitim kararının bir zorunluluk sebebiyle alındığını belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Ülkemiz çok zor şartlardan geçiyor. Asrın en büyük felaketini yaşadık. Büyük bir alanda çok sayıda insanı kaybettik. Milyonlarca insan mağdur oldu. Tabii ki bu boyutta bir felaket karşısında bir takım tedbirler alınmak durumunda. Kış şartlarında insanların kafalarını sokacakları mekânların oluşturulması için çalışmalar yapılıyor. Ülke genelinde üniversitelerin yurtları ve imkânları depremzedeler için seferber edildi. Devletimiz bu yönde bir adım attı. Yıkım çok büyük olunca insan gücüne duyulan ihtiyaç da o derece büyük oluyor. Üniversitelerdeki akademik ve idari elemanların bölgedeki çalışmalara sosyal ve teknik açıdan katkı vermesi de bu nedenle önemli. Öğrencilerimizin serzenişlerine bazen katılıyorum ancak bazen de empati yapabilmemiz lazım. İnsanlar çok zor durumdalar. Ayakkabı olmadan pijamalarıyla evlerini terk ettiler. Dışarda karın altında yatak kıyafetleriyle kaldılar” dedi.

“Üniversitemiz uzaktan eğitim konusunda pandemi döneminde büyük bir tecrübe kazandı”

Rektör Sarıbıyık, “Üniversitemiz uzaktan eğitim konusunda pandemi döneminde büyük bir tecrübe kazandı. Eğitimde önemli olan bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazanılmasıdır. Beceriyle ilgili olarak zaten tüm birimlerimizde öğrencilerimizi bu dönem de iş yerine gönderdik. Biz bu ayrıcalığımızdan pandemide bile vazgeçmedik. İş dünyası açık olduğu müddetçe de vazgeçmeyeceğiz. Eğitim bilimcilerin hazırladığı bir eğitim piramidine göre derse ilişkin bilgilerin sadece yüzde 5'i sınıflarda öğreniliyor. Hocalarımız uzaktan da olsa bilgi aktarımını sürdürüyor. Şu anda eğitim-öğretimde zafiyete yol açacak bir durumda değiliz. Üniversitelerin sadece dersten ibaret olmadığını sosyal ve kültürel canlılığıyla da önemli bir ekosistem olduğunu biliyoruz. Öğrencilerimizin geçici bir süreliğine güçlü bir empati yaparak duruma sabretmeleri gerekiyor. Yardım ve çalışmalar için de hocalarımız ve idari personellerimizin bir kısmı bölgede olmak zorunda” diye konuştu.

“İskenderun'da günde bin 500 kişilik çorba dağıtıyoruz”

Arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra bölgede başka çalışmalar da gerçekleştirdiklerini kaydeden Sarıbıyık, “Bir anda üniversitemizdeki neredeyse bütün araçlar deprem bölgesindeydi. Malzeme götürenler, teknik ekibe alet-edevat desteği sağlayanlar oldu. İskenderun'da günde bin 500 kişilik çorba dağıtıyoruz. İlk olarak Deprem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ekibimiz, daha sonra İnşaat Mühendisliği Bölümü akademisyenlerimiz incelemeler için bölgeye gittiler. Hasar tespit çalışmaları yaptılar. İlgili çalışmalar rapor haline getirildikten sonra kamuoyu ile paylaşacağız. Tabii oraya gidemeyip gönlü orada olan ekiplerimiz de vardı. Kızılay ile birlikte başlattığımız kan bağış kampanyamız oldu. 1000'e yakın gıda kolisini bölgeye gönderdik. Turizm Fakültemiz ve Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulumuz ekmek üretimine başladı. Ayrıca bölgede kurulacak mutfakta da görev alacaklar. Ferizli Meslek Yüksekokulu'ndaki hocalarımız kışlık kıyafetler dikerek bölgeye gönderdiler. Böylesi bir afette ülkemizin yeniden toparlanabilmesi için herkesin desteğine ihtiyaç var. Biz de deprem bölgesinde yaşıyoruz. Sakarya'da her an ne olacağı belli değil. Ben tüm akademik ve idari personelimize bizimle birlikte bunu paylaşan tüm dostlarımıza ve hakikaten bu işe gönülden destek olan ve bizzat orada çalışan öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varlar” şeklinde konuştu.