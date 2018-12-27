SUBÜ Rektörü Sarıbıyık: "Motoru susturmadan eğitim-öğretime devam etmeyi başardık"

Dr. Mehmet Sarıbıyık, üniversite tarafından yapılan ve planlanan çalışmaları paylaşmak için basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, "Tabiri caizse motoru susturmadan eğitim-öğretime devam etmek zorundaydık ve biz bunu başardık" dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, teorik bilginin yanı sıra uygulama becerisine sahip nitelikli bireyler yetiştiren, akademik çalışmalarıyla iş dünyasının sorunlarına çözümler üreten ve topluma değer katan bir üniversite olmak misyonu ile 18 Mayıs 2018 tarihinde 7141 Sayılı Kanun kapsamında kuruldu. 1 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 3 Fakülte, 2 Yüksekokul, 11 Meslek Yüksekokulu ile yaklaşık 32 bin öğrenci ile faaliyetlerine devam etmekte olan üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, gazetecilerle bir araya geldi. Üniversite tarafından yapılan ve planlanan çalışmaların Rektör Sarıbıyık tarafından paylaşıldığı program Serdivan ilçesinde bulunan bir otelde gerçekleştirildi.

Kuruluş sürecinden itibaren gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Sarıbıyık, "Bu şehirde birlikte güçlüyüz sloganıyla biz Türkiye'ye örnek olan, model olan işler yaptık. Yine aynı vurguyla burada olduğumuzu belirtmek istiyorum. Gerçekten birlikte olduğumuz zaman güçlüyüz. Yeni kurulan üniversitemizi şekillendirmek istiyoruz. Üniversitemizin temel misyonunu; teorik bilginin yanında beceriye sahip öğrenciler yetiştirmek, topluma hizmet edecek AR-GE çalışmalarını gerçekleştirmek ve diğer taraftan da topluma değer katmak olarak belirledik. Bu çalışmaları yaparken diğer bir yandan ise kuruluş sürecinden itibaren; yeni üniversiteye tedviren yapılan görevlendirmeler, personel çalıştırmalarının gerçekleştirilmesi, yönetmelik ve yönergelerin hazırlanması, komisyonların oluşturulması konularında çalışmalar gerçekleştirildi" dedi.

"Mesai kavramı olmaksızın çalıştık"

Mesai kavramı olmaksızın çalışarak hizmetleri olabilecek en kısa sürede faaliyete geçirdiklerini belirten Sarıbıyık, "Yeni bir üniversite oluşuyor, bütün her şey yeniden kurgulanmak durumunda. Yönetmelikler, yönergeler, senato esasları kavramlarının hepsiyle ilgili çalışmalarımızı hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu yeni kurulan üniversite kurulum olarak yeni ancak öğrenci sayısı, akademik personeli ve idari personeli olarak yeni bir üniversite değil. Bize ilk başta 30 binin öğrenciyle ayrıldı bu üniversite. Tabiri caizse, biz motoru susturmadan eğitim-öğretime devam etmek zorundaydık ve bunu başardık. Eğitim-öğretim ile alakalı hiçbir aksaklık olmadı ve şu aşamada hamdolsun iyi bir noktadayız. Eğitim-öğretim ile alakalı olan kısımda bir sıkıntımız yok. Bu uygulamaları yaparken birçok yönetmelik, yönerge, senato yasasına, uygulama esaslarına ihtiyacınız var. Bunların hepsini tek tek elden geçirerek, yeniden yapmak durumunda olduk. Biz tüm bu aşamaları aksatmadan bir yere gelebilmek için tabiri caizse mesai kavramı olmaksızın çalışma gerçekleştirmiş olduk. Tabi bu ekip çalışmasıyla gerçekleştirildi. Her şeyi yeniden kurgulamak durumundasınız, bu kapsamda; SUBÜ logosu, web sayfalarının oluşturmaları, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kurulumu hizmetlerimizi olabilecek en kısa sürede faaliyete geçirdik" diye konuştu.