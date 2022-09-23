SUBÜ Rektörü Sarıbıyık: “Örnek olacak birçok ilki hayata geçirdik"

SUBÜ'de 2022-2023 Akademik ve İdari Genel Kurulu'nda yeniden atanmayla başlayan döneme atıfta bulunan Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, 4 yıllık süreçte başarıları daha da ileri noktalara taşıyacaklarını söyledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) 2022-2023 Akademik ve İdari Genel Kurulu, Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. İki ayrı oturumda düzenlenen genel kurulda Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve rektör yardımcıları tarafından sunumlar yapıldı. Daha sonra Sarıbıyık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, Prof. Dr. Ali Fuat Boz, Prof. Dr. Naci Çağlar ve Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Ergen yeni döneme ilişkin akademisyenlerden gelen soruları cevapladı. İlk atanmanın tercih, tekrar atanmanın takdir olduğunu belirten Sarıbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güvenine layık olmak için büyük bir gayretle çalışacaklarını ifade etti.

“Örnek olacak birçok ilki hayata geçirdik”

Üniversite olarak 4 yılı geride bıraktıklarını kaydeden Sarıbıyık, “Bu süreçte nitelikli öğrenciler yetiştirerek istihdama katkı sağladık. Örnek olacak birçok ilki hayata geçirdik. Ar-Ge ve topluma hizmet anlamında önemli işler başardık. İş dünyasıyla ilişkilerimizi birçok protokolle ileri noktalara taşıdık. Tercih edilen bir üniversite haline geldik. +1 Eğitim Modelimiz güç kazandı ve gelişti. Tüm bunları sizlerin değerli katkılarıyla, özverili çalışmalarıyla ve samimiyetiyle başardık. Önümüzdeki süreçte başarılarımızı daha da ileri noktalara taşıyacağız. Adım adım gelişen üniversitemizin Türkiye'de önemli üniversitelerden birisi haline geleceğine dair hiçbir şüphemiz yok” dedi.

“81 ülkeden 3 bin 100'ün üzerinde uluslararası öğrenciye ulaşmış durumdayız”

İş garantili bölümlere giden yolda ilk adımı Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve SAMİB iş birliği ile attıklarını belirten Sarıbıyık, “Bunu diğer fakülte ve meslek yüksekokullarımızda da yaygınlaştıracağız. Akreditasyon çalışmalarımız da sürüyor. Şu anda belirlenen şartlara uygun olarak akreditasyon başvurusu yapabilecek 11 programımızın tamamı akredite edilmiş durumda. Şartları sağlayacak diğer programlarımızda da başvurularımızı yapacağız. Ayrıca meslek yüksekokullarının akreditasyonu için bir dernek kuruyoruz. Akademik yayın sayımız her geçen yıl yükseliyor. Proje sayılarımız artıyor. Öğrenci projelerinde 105 proje ile Türkiye'deki ilk 10 üniversite arasında yer almayı başardık. Avrupa Birliği, MARKA ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli projelerimiz sürüyor. Lisansüstü düzeyde de iş dünyası ile entegre tez çalışmalarımızın sayısı artıyor. Uluslararasılaşma da bizim için oldukça önemli. Yeni dönem ile birlikte 81 ülkeden 3 bin 100'ün üzerinde uluslararası öğrenciye ulaşmış durumdayız” diye konuştu.

“Hedeflerimiz belli”

Üniversitenin dijital dönüşümü için büyük bir gayret gösterdiklerinin altını çizen Sarıbıyık, “Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) vizyoner prensipleri içinde yer alan büyük veri ve veriye dayalı yönetim anlayışı ile dijital dönüşüm çalışmalarımız tam olarak örtüşüyor. Biz buna çok önem veriyoruz. Sıfırdan bir altyapı kurmak için ciddi bir hazırlık ve tasarım süreci gerekiyordu, bu süreci tamamladık. Yazılım çalışmaları da önemli ölçüde tamamlandı ve sistemimizi kısmen devreye aldık. Şu anda elbette sistemsel hatalar olabiliyor ancak bu hatalar geri dönüşlerle sistemin çok daha iyi ve sorunsuz hale gelmesine katkı sağlayacak. Dijital dönüşümle birlikte hizmetlerimizi çok daha planlı, programlı, takip edilebilir, kolay ve verileri anlamlandırabilen bir hale getireceğiz. Doğru veriler elde edebilmek de gelişim rotamızı daha net belirlemeyi ve daha net adımlar atmayı beraberinde getirecek. Hedeflerimiz belli. Bu hedeflere ulaşacak sinerjimiz ve enerjimiz mevcut. Yeni akademik yılın hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.