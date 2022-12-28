SUBÜ Rektörü Sarıbıyık: “Proje çalışmalarımız artık üretime dönmeye başladı”

Sakarya'nın birçok paydaş kurumunu bir araya getiren Sinerji Grubu Toplantısı'nda konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık iş garantili bölümler için ilk adımı attıklarını ve bunu yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) sekretaryasında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü ev sahipliğinde şehrin birçok alandaki paydaş kurumlarını istişare amacıyla bir araya getiren Sinerji Grubu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının gündem maddeleri arasında KOBİ'ler için yatırım yeri sorunu, nitelikli personel sorunu, yeşil mutabakat, yabancı uyruklu öğrencilerin istihdamı, Rusya-Ukrayna geriliminin ülke ve Sakarya ekonomisine etkileri, teknokentler, üniversite iş birliği ve projeleri ile erken yaşta emeklilik düzenlemesi gibi konular yer aldı.

“Şehrimizdeki istihdamı artırmamız gerekiyor”

Kurumun görevlerinden söz eden SGK İl Müdürü Erhan Çavuş, “SGK insan hayatı için önemli yeri olan bir kurum. İş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık, malullük, yaşlılık, ölüm ve işsizlik gibi risklere karşı güvence sağlıyor. Ülkemizin ana gündemlerinden birisi emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenleme. Emeklilik dediğimiz yaşlılık riskinin ortaya çıkmasıdır. Emekli olmak isteyen kişi ‘benim yaşlılık riskim ortaya çıktı. Çalışamaz hale geldim. Sistem beni finanse etsin' demektedir. Sosyal güvenlik bunu söylerken EYT ise ‘biz 25 sene prim ödedik. Dolayısıyla prim süremiz doldu. Bizi emekli yapın' demektedir. Aslında beklenti ile sistemin ana parametresinin birbirinden bağımsız olduğunu görüyoruz. Mevcut sisteme göre şu anda erkeklerde 1970 doğumluları, kadınlarda 1974-75 doğumluları emekli yapıyoruz. EYT ise yaş haddi uygulamasının kaldırılmasını ve kadınlarda 38, erkeklerde 43 yaşında emekliliğin gelmesi anlamına geliyor. Şu anda ilimizde aktif sigortalı çalışan sayısı 329 bin 325, emekli sayısı ise 187 bin 789. Yani 1,5 çalışan başına 1 emekli düşüyor. Eğer EYT düzenlemesi gerçekleşirse şehrimizde 1,2 çalışan başına 1 emekli durumu oluşacak. Özetle şehrimizdeki istihdamı artırmamız gerekiyor” dedi.

“Uygulanabilir Ar-Ge anlayışıyla hareket ediyoruz”

Nitelikli insan yetiştirme noktasında marka bir üniversite olduklarını vurgulayan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Kalite Derneği tarafından bu anlamda ödüle de layık görüldük. Sürekli iyileştirdiğimiz +1 Eğitim Modeli'nin bir sonraki aşamasında istihdam açığı olan yerlerle iş garantili bölüm protokollerinin imzalanması var. Bunun ilkini SAMİB ile yaptık. Bunu yaygınlaştırmamız lazım. Türkiye'de birçok üniversite +1 Eğitim Modeli'ni uyguluyor ve bu bizi mutlu ediyor. Bir yandan şehrin ihtiyacına yönelik bölüm ve programlar açmaya çalışıyoruz. Uygulanabilir Ar-Ge anlayışıyla hareket ediyoruz. Öğrencilerimizin akademik çalışmaları üretime dönüşsün ve katkı sağlasın istiyoruz. Onun için Teknokent kurulumunu önemsedik ve bir an önce hizmete açılması gerekir dedik. Bunu da iş dünyasının içinde oluşturacağız. Proje çalışmalarımız artık üretime dönmeye başladı. Teknofest'e katılan öğrencilerimiz yarışma sürecinde edindikleri tecrübelerle firma kurmaya ve iş almaya başladılar. Topluma hizmet misyonumuz doğrultusunda birçok belediye ve sivil toplum kuruluşuyla toplumun farklı kesimlerine dokunacak 12-13 ortak proje çalışmalarımız var. Uluslararası öğrenci sayımız 82 ülkeden 3 bin 500'e ulaştı ve bu öğrencilerimizi de iş dünyasıyla buluşturuyoruz” diye konuştu.

“SUBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan edildi”

Yeni Teknokent'e ilişkin bilgiler paylaşan SUBÜ Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAYEM) Müdürü Doç. Dr. Barış Boru, “Eski Toyota Diş Hastanesi'nin de yer aldığı 6 bin 900 metrekarelik alan SUBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan edildi. 600 metrekare temel alanlı, 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip bina 49 yıllığına üniversitemize tahsis edildi. Şu anda Teknokent şirketinin kuruluş aşamasındayız. Kurucu ortaklarla ilk toplantımızı gerçekleştirdik. SATSO tüm evrak süreçlerinde yanımızdaydı. 1. Organize Sanayi Bölgesi ve Arifiye Belediyesi de kurucu ortaklarımız arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyemiz de bunların arasına katıldı. SAMİB'in işin içinde olmasını özellikle istiyoruz. Teknokent'in yer alacağı nokta sanayiye oldukça yakın, otobanın ve şehirlerarası yolların kesiştiği bir noktada. Üniversitemizin ‘uygulanabilir Ar-Ge' yapma misyonu doğrultusunda daha çok savunma sanayi, mekatronik, elektrikli araçlar, tarım teknolojisi, sağlık teknolojisi gibi alanlara odaklanmış tematik bir Teknokent oluşturmak istiyoruz. Şirketimizin kurulmasının ardından binamızın tadilat ve tamirat çalışmaları başlayacak. Yapılan ön çalışmalarda binanın kötü bir durumda olmadığı ve küçük güçlendirmelerle rahatlıkla hizmet verebileceği tespit edildi. Sinerji Grubundan da yeni Teknokent'e destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan, toplantıya, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor, Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, SGK İl Müdürü Erhan Çavuş, kamu kurumlarının temsilcileri, iş adamları derneklerinin yöneticileri, meslek örgütlerinin yöneticileri ve akademisyenler katıldı.