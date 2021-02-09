SUBÜ Rektörü Sarıbıyık: "Yabancı öğrencilerin yetkinliklerini arttırmaya çalışıyoruz"

Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu Başkanı Hasan Demir ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Toplantıda, çeşitli ülkelerden gelen öğrencilerin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Sarıbıyık, "Onları en doğru mesleklere yönlendirerek yetkinliklerini arttırmaya çalışıyoruz" dedi.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu Başkanı Hasan Demir ve yönetim kurulu üyelerini Fikir Sofrası etkinliğinde ağırladı. Toplantıda ana konu, Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrenciler olurken, şehrin gündemine ilişkin konular da masaya yatırıldı. Rektör Sarıbıyık, platform üyelerine üniversitenin yaptığı faaliyetleri anlatarak, şehrin marka ürünlere ihtiyacının olduğunu vurguladı.

"Son derece zeki ve yetenekliler"

Çeşitli ülkelerden gelen öğrencilerin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Sarıbıyık, "Bu öğrencilerimiz son derece zeki ve yetenekliler. Onları en doğru mesleklere yönlendirerek yetkinliklerini arttırmaya çalışıyoruz. Burada eğitimin yanı sıra dilimizi ve kültürümüzü de öğreniyorlar. Türkiye'deki kurumların işleyişine, toplumsal yapıya adapte oluyorlar. Bu duruma genel çerçeveden baktığımızda birçok avantaj görmek mümkün. Öğrencilerimiz ülkelerine döndüklerinde önemli noktalarda ciddi işler elde ediyorlar. Her biri ülkemiz için birer kültür ve ticaret elçisi konumuna geliyor. Bunun örneklerini görmek mümkün. Örneğin kısa süre önce Somali'de Adalet Bakanlığı görevine getirilen Abdulkadir Muhammed Nur Türkiye'den mezun. Göreve getirildikten sonra ilk Türkiye'ye teşekkür etmişti. Bunlar oldukça önemli ve değerli. Dünyanın sömürme yarışına girdiği bu coğrafyalara bizim her anlamda el uzatmamız gerekiyor" dedi.

"Şehrimize alıştılar"

Sakarya'da eğitim hayatını sürdüren yabancı öğrencilerin şehir kültürüne zenginlik kattığını belirten Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu Başkanı Hasan Demir, "Şehir olarak zaten temelinde farklı coğrafyalardan gelen kültürel kimliklerin oluşturduğu bir toplumsal yapıya sahibiz. Mazlum coğrafyalardan şehrimize gelen öğrenciler de artık bir parçamız oldu. Vatandaşlarımız öğrencilerimize, öğrencilerimiz şehrimize alıştı. Buradaki eğitim sirkülasyonu başarılı bir şekilde ilerliyor. Ülkelerine döndüklerinde elbet burada gördüklerini, yaşadıklarını ve minnet duygularını oralara taşıyacaklardır. Özellikle ihtiyacı bulunan yabancı öğrencilerimize diğer öğrencilerimize olduğu gibi elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kendilerinden ilgimizi de kesinlikle esirgememiz gerekiyor" diye konuştu.