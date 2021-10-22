SUBÜ Rektörü Sarıbıyık, yeniden YÖK temsilcisi

Dr. Mehmet Sarıbıyık, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 16. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Temsilcisi ve olarak yeniden seçildi.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, MYK 16. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda YÖK Temsilcisi olarak yeniden üyeliğe ve başkanvekilliğine seçildi. Sarıbıyık ayrıca yapılan oylamada MYK Başkanvekilliğine de seçildi. Ankara'da bulunan MYK Hizmet Binasında gerçekleştirilen genel kurulda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik de yer aldı. MYK Başkanı Adem Ceylan, kurumun faaliyet raporu, 2022 yılı çalışma programı ve personel planlaması, 2020 mali yılı kesin hesabı ve 2022 yılı bütçe ve aidat teklifini içeren bir sunum gerçekleştirdi. Sunulan rapor, bütçe teklifi ve programlar genel kurul tarafından oybirliğiyle kabul edildi.

Ulusal meslek standartlarını ve ulusal yeterlilikleri hazırlayıp yürürlüğe koymak, uluslararası akredite sınav ve belgelendirme sistemini kurup işletmek ve piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü oluşturmak gibi görevleri bulunan MYK; bugüne kadar uluslararası akreditasyonu olan 261 kuruluşu sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirdi. 1 milyon 689 bin 556'sı tehlikeli ve çok tehlikeli işlere ilişkin mesleklerde olmak üzere toplam 1 milyon 871 bin 112 kişi MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı.