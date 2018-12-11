SUBU Rektöründen Başkan Dişli'ye iade-i ziyaret

Dr. Mehmet Sarıbıyık, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'yi ziyaret etti.

Türkiye'de “Nitelikli işgücü yetiştirmek” amacıyla oluşturularak Sakarya Üniversitesi Meslek Yüksekokullarının tüm programlarında uygulanmaya başlanan “3+1 Eğitim Modeli”nin mimarlarından olan Prof. Dr. Sarıbıyık, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'ye iadeyi ziyarette bulundu. Belediyeler ile üniversitelerin işbirliği içinde çalışarak, üniversitenin şehre nasıl katkı sağlayabileceği konusunda görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette konuşan Prof.Dr. Sarıbıyık, “Adapazarı Belediyemiz ile yapabileceğimiz ortak çalışmalarımız hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Belediyeler ve üniversiteler işbirliği içinde çalıştığı takdirde güzel hizmetler ortaya çıkacaktır” dedi.

SAÜ Teknoloji Fakültesi'nde görev yaptığı süre içerisinde başarılı çalışmalara imza atan Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'a yeni görevinde başarı dileyen Başkan Dişli, “Sayın Rektörümüz Teknoloji Fakültesi Dekanlığı döneminde de 7+1 Eğitim Modeli'ni de uygulamaya koyarak isminden söz ettirmişti. “Nitelikli işgücü yetiştirmek” amacıyla oluşturulan ve Sakarya'da ilk kez Meslek Yüksekokullarının tüm programlarında uygulanmaya başlanan “3+1 Eğitim Modeli”nin mimarlarından olan Prof. Dr. Sarıbıyık'ı başlatmış olduğu bu uygulama ile kutluyorum. Adapazarı Belediyesi olarak üniversitemizin yapacağı her türlü bilim ve akademik çalışmalarda destek olmaya ve ortak çalışmalara imza atmaya hazırız” dedi.