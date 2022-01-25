SUBÜ sağlıklı yaşama destek oluyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ), akademik ve idari personeller ile birinci derece yakınlarına yönelik olarak sağlıklı beslenmeyi desteklemek amacıyla başlatılan sağlık ve diyet danışmanlığı hizmetleri devam ediyor.

SUBÜ akademik ve idari personeller ile birinci derece yakınlarına yönelik olarak sağlıklı beslenmeyi desteklemek amacıyla başlatılan sağlık ve diyet danışmanlığı hizmetleri devam ediyor. Bu kapsamda Kasım 2019'da başlayan diyetisyenlik hizmetinde şu ana kadar 54 personel ve yakınına toplam 130 seansta hizmet verildi. Kış döneminde yeni varyantlarla birlikte korona virüs vakalarının arttığını ve beslenmenin önem kazandığını kaydeden Diyetisyen Özgür Haykır, “Bağışıklığın güçlendirilmesi için personellerimizin bağışıklığı güçlendirici C vitamini gibi vitamin ve minerallerden zengin, gerektiğinde ıhlamur gibi boğaz ağrılarına iyi gelen bitki çayı gibi takviyelerle sağlıklarını güçlendirmelerini umut ediyoruz. Ayrıca personellerimizden bu süreçte diyabet, kalp rahatsızlıkları, karaciğer rahatsızlıkları ve benzeri hastalıkları olanlar için ayrıca diyetler düzenleyerek takibini yapıyoruz ve açıkçası iyi sonuçlar alıyoruz. Hizmetlerimiz kesintisiz devam edecek” dedi.