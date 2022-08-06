SUBÜ Sakarya MYO'da bayrak değişimi yaşandı. Emekliliğe ayrılan Müdür Dr. Öğretim Üyesi İsmail Gümüş görevi Sakarya MYO Makine Programı Öğretim Üyesi Dr. Recep Kılıç'a devretti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin (SUBÜ) en köklü birimi olan Sakarya Meslek Yüksekokulu'nda bayrak değişimi yaşandı. Emekliliğe ayrılan Dr. Öğretim Üyesi İsmail Gümüş, müdürlük görevini Sakarya MYO Makine Programı Öğretim Üyesi Dr. Recep Kılıç'a devretti. Devir teslim töreninde SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan ve Prof. Dr. Naci Çağlar ile Sakarya MYO akademisyenleri ve idari personelleri yer aldı.

Emekliliğe ayrılan Dr. Öğretim Üyesi İsmail Gümüş'ün işini her daim titizlikle yaptığını kaydeden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Üniversitemizin farklı birimlerinde de kendisinin deneyimlerinden yararlandık. Emekleri için teşekkür ediyorum. Güzel bir mesai arkadaşlığımız oldu. Sakarya MYO'da çok güzel bir kadro oluştu. Bu kadronun oluşmasında ve dostlukların sağlanmasında İsmail hocamızın çok ciddi gayretleri oldu. Bir huzur ve aile ortamı ortaya çıktı. Bundan sonraki yaşantılarında kendilerine sağlık ve afiyetler diliyorum. İlerleyen süreçte aynı huzur ortamının artmasını ve iş dünyası ile ilişkilerin biraz daha geliştirilmesini arzu ediyoruz. Recep hocamız tecrübeli bir isim. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ile şehrimiz için yaptığı hizmetleri biliyoruz. Yöneticiliği ile ilgili olan kısımda en ufak bir şüphemiz yok. Kendisi yeniden akademiye döndü. Burada da yönetici olarak devam edecek. Sakarya MYO, meslek yüksekokullarımızın amiral gemisi. Burasının güçlü olması diğer meslek yüksekokullarımızı da güçlendiriyor. Recep hocamıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

2018 yılında üniversitenin kurulmasıyla yola çıktıklarını kaydeden Dr. Öğretim Üyesi İsmail Gümüş, “Rektör hocamız zor zamanlarımızda yanımızda oldu. Bir aile olduk. Meslek Yüksekokulları Koordinatörümüz Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan da her zaman yardımcımız oldu. Elimizden geldiği kadar görevimizi layıkıyla yapmaya çalıştık. Sorunumuz yok ve huzurlu bir ortamımız var. Bayrağı devralacak olan Recep hocama başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Sakarya MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Recep Kılıç ise, “Bizleri göreve layık gördükleri için Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve üst yönetimimize teşekkür ediyorum. Güveni boşa çıkarmamak için koşturacak ve bütün arkadaşlarımızla birlikte gayret edeceğiz. 46 yıllık geçmişe sahip önemli bir meslek yüksekokuluyuz. İnşallah bu seviyemizi daha yukarılara çıkaracağız” ifadelerini kullandı.