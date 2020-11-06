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SUBÜ sözleşmeli personel alacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), makam şoförü olarak çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel alacak.


Destek personeli unvanıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yazılı ve sözlü mülakat yapılmadan alınacak personel için lisans mezunu olma şartı aranacak. Başvuruda bulunacak adaylarda ayrıca bakanlık onaylı SRC-2 ve SRC-3 belgelerine sahip olmak, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurumlardan alınmış güvenli ve emniyetli sürüş teknikleri ile defansif ve ileri sürüş teknikleri belgelerine sahip olmak, protokol ve sosyal davranış kuralları eğitimi sertifikasına sahip olmak gibi yetkinlikler de istenecek. SUBÜ'den yapılan açıklamada, “İlanın Resmi Gazete'de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvuruda bulunması gereken adaylar diğer tüm detayları https://ilan.subu.edu.tr/ adresinden takip edebilecek” ifadelerine yer verildi.

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