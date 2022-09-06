SUBÜ TEKNOFEST'te başarılarıyla göz doldurdu

SUBÜ TEKNOFEST 2022'de 4 kategoride 5 ödül kazanırken farklı kategorilerde de finalde yarışma başarısı gösterdi. Üniversitenin ARTEK MERGEN takımı ise Uluslararası Döner Kanat İHA Yarışması'nda birinci oldu. Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Türkiye'ye hizmet edecek yıldız gençler yetiştirdiklerini söyledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 12 kategoride 35 takımla başvurduğu TEKNOFEST 2022'de 22 takımla finallerde yarışırken Samsun'da düzenlenen festivale ise 9 kategoriden 15 takımı davet edildi. 4 kategoride 5 ödül kazanan SUBÜ, farklı kategorilerde de birçok takım arasında finalde yarışma başarısı gösterdi. Yarışmaların ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “TEKNOFEST 2022'de başarılarımızı artırdık ve farklı kategorilerde de dereceler elde ettik. Önümüzdeki yıllarda daha nice güzel başarılar elde edecek ve ülkemize hizmet edecek yıldız gençler yetiştireceğiz” dedi.

Afyonkarahisar'daki Uluslararası Döner Kanat İHA Yarışması'nda SUBÜ'nün ARTEK MERGEN takımı birinci oldu. Ekip ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Kütahya'daki Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması'nda ARTEK SÖZ takımı teşvik ödülüne layık görüldü. Sağlıkta Yapay Zekâ Bilgisayarlı Görü ile Hastalık Tespiti Kategorisi'nde finale kalan 10 takım arasında SUBÜ'nün 5 takımı yer aldı. Bu takımlardan GAiA-Tech takımı üçüncülük ödülünü, SUBI-AI Avveroes takımı ise en iyi sunum ödülünü kazandı. TEKNOFEST 2022 çerçevesinde Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda SUBÜ'nün Revolt isimli aracı yarışı 64 takım arasında beşinci sırada tamamladı. Ülke genelinden bin 900 başvurunun yapıldığı Uluslararası Yapay Zekâ Yarışması'nda 34 finalist içerisinde SUBÜ beşinci oldu. Turizm Teknolojileri Mobil Oyun Kategorisi'ne meslek yüksekokulu takımı Byrock TEAM ile katılan SUBÜ Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. 108 takımın başvurduğu Dikey İnişli Roket Yarışması'nda finale kalan 8 takım arasında SUBÜ'nün ekibi de yer aldı. SUBÜ'de yarışmalara hazırlanan öğrencilerin desteklenmesi ve ekiplerin koordine edilmesi amacıyla Türkiye'de bir ilk olarak Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü kurulmuştu. Ayrıca koordinatörlük bünyesinde öğrencilerin 24 saat çalışma yapabilecekleri bir alan oluşturulmuştu.