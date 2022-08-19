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SUBÜ, Türk dünyası ile iş birliklerini genişletiyor

SUBÜ, Kazak Ulusal Tarım Araştırma Üniversitesi, Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgız Teknik Üniversitesi ile Uluslararası Akademik İş Birliği Anlaşması ve Mevlana Protokolü imzaladı.


Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından Kırgızistan'ın Türkiye Manas Üniversitesi ile Kırgız Teknik Üniversitesi ve Kazakistan'ın Kazak Ulusal Tarım Araştırma Üniversitesi'ne uluslararası akademik iş birliğini artırmak amacıyla ziyarette bulundu. Gelecekteki iş birliği imkanlarının değerlendirildiği ziyaretlerle ayrıca karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı da gerçekleştirildi. Yapılan görüşmeler neticesinde üniversiteler arasında Uluslararası Akademik İş Birliği Anlaşması ve Mevlana Değişim Programı çerçevesinde protokol imzalandı.

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