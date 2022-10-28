SUBÜ ve BTÜ iş birliği ile iki sempozyum düzenlendi

SUBÜ, BTÜ ve Akademik Platform iş birliği ile Bursa'da düzenlenen ISITES ve ISHAD sempozyumları, dünyanın farklı üniversitelerinden bilim insanlarını bir araya getirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Akademik Platform iş birliği ile 10. Uluslararası Mühendislik ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler (ISITES) ve 6. Uluslararası Doğal Tehlikeler ve Afet Yönetimi (ISHAD) Sempozyumları düzenlendi. BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da gerçekleştirilen sempozyumların açılış törenine Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, iki üniversitenin rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

ISITES Sempozyumu'nun açılış konuşmasını yapan SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar, başkanı olduğu Akademik Platform'un 2012 yılında kurulduğunu ve o yıldan itibaren ISITES'in düzenlendiğini söyledi. Çağlar, “Akademik Platform 10 yılı aşkın süredir çevre, hukuk, eğitim, eleştirel düşünme, helal yaşam, doğal afetler ve afet yönetimi gibi birçok farklı alanda uluslararası sempozyumlar organize etmektedir. Bu sempozyumların yanı sıra kuruluşundan bugüne farklı alanlarda 5 adet uluslararası akademik dergi yayınlamayı sürdürmektedir” DEDİ.

Sempozyumların ev sahibi olarak bir konuşma yapan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, “Sempozyumları şehrimizde düzenlemekten ve bir parçası olmaktan kıvanç duyuyoruz. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederim. Burada çok sayıda bildiri sunulacak. Önemli konular ve yeni gelişmeler tartışılacak. Sempozyumun ardından tartışılan konuların somut çıktılara dönüşerek ekonomik değer sağlaması için hep birlikte çalışacağımıza eminim. Tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“İlerlemeleri görmek mümkün oluyor”

Uluslararası sempozyumların ortağı olmayı önemsediklerini belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “İlgili alandaki akademik camianın belirli dönemlerde bir araya gelerek alana yönelik yenilikleri tartışması ve yeni fikirler ortaya koyması son derece kıymetli. Böylelikle ilerlemeleri görmek, somut adımlar atmak için iş birliği yapmak, yeni düşünceler için kıvılcım oluşturmak mümkün oluyor. Buradaki iki sempozyumun çok kıymetli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Ev sahipliği için BTÜ'ye ve sağladıkları katılım için akademisyenlerimize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Multidisipliner çalışma teşvik edilmeli”

‘Yükseköğretimde Bilim Disiplinleri Etkileşimi' konulu bir sunum gerçekleştiren TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “Toplumun daha ileriye gitmesi için sadece insan olmak yeterli. Terminoloji güçlü devletlerin dayatması ile oluşuyor. Özellikle Osmanlı Devleti'nin son döneminde önce Fransızcanın öğrenildi ve çokça kullanıldı. Ardında da Almanya'nın etkisi alanının artması ile Cumhuriyetin ilk döneminde üniversitelerimiz Alman ekolüne göre düzenlendi. Biz geçmiş ve gelecek ile bağımızı güçlendirmeliyiz. Ülkemizin kendini gelecek yüzyıla hazırlaması ve daha müreffeh olması için çalışmamız gerekiyor. Türkiye ciddi bir akademik niceliğe sahip. Akademisyenlerimiz multidisipliner çalışmaya teşvik edilmeli” ifadelerini kullandı.

Mühendislik ve teknoloji kavramları başlıkları ele alındı

Bugüne kadar 100'den fazla üniversite ve 30 farklı ülkeden akademisyenlerin katkıları ile gerçekleştirilen ISITES, 10'uncu organizasyon ile dünya genelindeki mühendisleri ve bilim insanlarını uluslararası düzeyde karşılıklı deneyimlerini paylaşmak üzere bir araya getirdi. Sempozyumda; Bilimsel ve Yenilikçi Araştırma ve Geliştirme Yaklaşımları, Mühendislik Hesaplama Alanları ile Mühendislik ve Teknoloji Kavramları başlıkları ele alındı. ISHAD'da ise emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Nuray Aydınoğlu davetli konuşmacı olarak yer aldı. Sempozyumda doğal tehlikelerin anlaşılması, araştırılması, bilgi sağlanması, afetlerin yönetilmesi ve kayıpların azaltılması için yeni fikirler değerlendirildi.