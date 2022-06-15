SUBÜ ve ROBODER'den iş birliği protokolü

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan ve Prof. Dr. Naci Çağlar ile Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ROTASAM) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Atalı, Robot Entegratörleri ve Yüksek Teknolojili Sistem Üreticileri Derneği (ROBODER) tarafından düzenlenen Türkiye Robotik ve Otomasyon Zirvesi 2022 etkinliğine katıldı. İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte SUBÜ ve ROBODER arasında; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ile sosyal ve kültürel alanlardaki iş birliğini içeren bir protokol imzalandı. SUBÜ öğrencileri +1 Eğitim Modeli çerçevesinde en az bir dönem tam zamanlı iş yeri eğitimlerini ROBODER ve üye işletmelerinde yapabilecek.