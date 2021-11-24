SUBÜ ve SGK'dan ortak hedefler için iş birliği

Protokolle +1 Eğitim Modeli kapsamında öğrenciler SGK'da tam zamanlı iş yeri eğitimi yapabilecek.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü arasında birçok alanda birlikte çalışmaya imkan sağlayacak bir iş birliği protokolü imzalandı. Sakarya SGK'da Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve SGK İl Müdürü Erhan Çavuş tarafından imza altına alınan protokolle, SUBÜ'nün ön lisans ve lisans öğrencileri +1 Uygulamalı Eğitim Modeli kapsamında bir dönem tam zamanlı iş yeri eğitimlerini SGK'da gerçekleştirebilecekler.

İş birliğinin hayırlı olmasını dileyen SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Özel sektörle olduğu kadar kamu kurumlarımızla da ciddi bir iş birliği içerisindeyiz. Bu iş birliklerimiz doğrultusunda elde ettiğimiz çıktıların birçok örneğini görmek mümkün. SGK İl Müdürlüğümüzle de ortak çalıştığımız alanlar mevcut. Birlikteliğimizi daha geniş bir alana yayacak, öğrencilerimizin nitelik kazanmasına da doğrudan katkı sağlayacak bir boyuta ulaşması bizler için mutluluk verici. Kamu sektörünün de nitelikli istihdama ihtiyacı var. Öğrencilerimiz artık SGK gibi çok boyutlu bir kurumda mesleklerinin uygulamaya yönelik kısımlarını öğrenme fırsatına sahip olacaklar” dedi.

Üniversite ile birlikte hareket etmenin hem kurumlara hem de üniversiteye katkı sağladığını kaydeden SGK İl Müdürü Erhan Çavuş, “SUBÜ'nün iş dünyasına katkı sağlamak, nitelikli öğrenciler yetiştirmek ve sorunlara çözüm bulacak projeler ortaya koymak gibi bir çabası var. Bir kamu kurumu olarak bizler de vatandaşlarımıza dokunmak, onların hayatlarını kolaylaştırmak gibi doğal hedeflere sahibiz. Birlikteliğimizin hedeflerimizin gerçekleşmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ayrıca öğrencilerimizi tam zamanlı olarak kurumumuzda yetiştirmekten ve onlara iş hayatını, kamu sektöründe işlerin nasıl yürüdüğünü göstermekten mutluluk duyacağız. Nitelikli istihdam kalkınmamızın baş aktörü olacaktır. İnsana yapılan yatırım en kıymetlisidir” diye konuştu.