SUBÜ yeniden uzaktan eğitime geçti

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Senatosu tarafından son yapılan toplantıda pandemi sürecine ilişkin alınan yeni kararlar doğrultusunda eğitim-öğretimin durumu değerlendirildi. Değerlendirmeler sonucunda Sağlık Bakanlığı korona virüs Bilim Kurulunun önerisi ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin pandemi tedbirleri kapsamında almış olduğu kararlar doğrultusunda ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim düzeylerinde hibrit (karma) eğitimin online olarak uzaktan eğitimle sürdürülmesine karar verildi.

SUBÜ'den yapılan açıklamada, “Eğitim-öğretim ‘Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uzaktan Eğitim İle Verilecek Derslere İlişkin Senato Esasları' çerçevesinde yürütülecektir. Yoğunlaştırılmış olarak yüz yüze yapılması planlanmış olan; atölye, laboratuvar vb. uygulamalı dersler, dersin öğrenim çıktıları kazandırılacak şekilde animasyon, sunum vb. tekniklerle desteklenerek yapılacaktır. Final sınavları, pandemi sürecinin gidişatına göre değerlendirilerek ilan edilecektir” ifadelerini yer verildi.