SUBÜ'de 10 aday memur yemin etti

SUBÜ'de 10 aday memur düzenlenen törenle yeminlerini ederek asli memurluğa atandılar.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne (SUBÜ) 2020 yılında göreve başlayan 10 aday memur, SUBÜ Lokalinde düzenlenen tören ile yeminlerini ederek asli memurluğa atandılar. Törene SUBÜ Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Ergen, Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman Avci, daire başkanları ve memurlar katıldı. Genel Sekreter Ergen yaptığı konuşmada memurların asaletini kutlarken, aday memurluk sürecinde başarıyla yerine getirdikleri görevlerini aynı şekilde sürdüreceklerine olan inancını ifade etti. Daha sonra ise yeni memurlara yönelik bir kokteyl düzenlenerek günün hatırasına fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.